Laços de amor e afeto para a vida inteira

Carolina Helena

Especial para o Diário



08/05/2022 | 09:02



Brincar com a mamãe, que hoje celebra o seu dia, é uma das maiores diversões para os filhos. Além de aumentar os laços de afeto e amor, estes momentos servem também para estabelecer lembranças que serão carregadas pela vida toda. A pandemia, que obrigou muita gente a ficar em casa, ajudou a fortalecer as relações.



“Eu gosto de brincar de casinha com a mamãe”, diz Pérola Monteiro, 3 anos, que, durante o período de restrição imposta para combater a disseminação do novo coronavírus, teve mais tempo para passar com a mamãe, Vitória, 26, e o irmãozinho Leonardo, 1. A família também se diverte contando e ouvindo histórias e tocando instrumentos musicais feitos com materiais recicláveis.



Para ocupar com atividades de qualidade o tempo com os dois filhos, Vitória recorreu ao artesanato. “Aqui em casa, o passatempo favorito é contar histórias. A gente pega um livro e alguns bichinhos e conta a história. Também fazemos muitos instrumentos com materiais recicláveis, tocamos e dançamos pela casa toda”, conta a mamãe.



“Durante a pandemia ficamos todos em casa. Com isso consegui me aproximar ainda mais dos meus filhos. Antes eu trabalhava fora e durante a quarentena passei a trabalhar em home office. Percebi que quando eu trabalhava fora, o tempo que eu tinha com a Pérola era sempre dividido entre casa, meu descanso e coisas que precisava fazer para o dia seguinte”, lembra Vitória.



Bella Liz, 3, adora ouvir a mamãe, Luanne Isabelly Santana, 23, ler Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. O livro, que fala da amizade entre um coelho de pelo branco e uma garotinha de pele negra, era o preferido de Luanne quando criança e a mensagem de tolerância da historinha nunca saiu de sua memória, tanto que passou a contá-la para a filha.



“Foi muito importante para mim quando criança e quero passar isso para ela. Nós somos negras, então uso esse momento de brincadeira para empoderá-la, para fazer seu cabelo e mostrar que ele é lindo do jeito que é, que a pele dela é linda, que ela é perfeita”, afirma Luanne, que também gosta de brincar de cozinhar, desenhar, criar e contar histórias.



A neuropsicóloga e psicopedagoga Carla Guth, especialista em família e construcionismo, ensina que a brincadeira é um dos momentos mais importantes para as crianças. O que elas aprendem nestes períodos de diversão e relacionamento com as mães vão formar o caráter e moldar a personalidade quando adultas.



“Existe uma importância no brincar, principalmente em incentivar a criatividade e permitir que a criança brinque livremente. O mais importante para fortalecer o laço entre mãe e filho é tempo de qualidade”, diz Carla, para, na sequência, explicar o conceito: “Às vezes, a mãe pode passar o dia todo com a criança, mas não dá atenção de verdade. Portanto o importante é tirar um tempo do dia para fornecer para o filho toda a atenção que ele precisa. A brincadeira com os filhos, além de criar memórias para a vida toda, também auxilia no desenvolvimento infantil”.



A neuropsicóloga e psicopedagoga quer dizer que um simples momento de brincadeira entre as mamães e seus filhos pode se tornar um ensinamento e uma memória tão bonita que serão lembradas para sempre pela criança. Pérola Monteiro nunca mais vai se esquecer das vezes em que brincou de casinha com Vitória e o pequeno Leonardo. Assim como Bella Liz seguirá vida adentro ouvindo a voz de Luanne narrando as aventuras da menina bonita do laço de fita com seu amigo coelho.