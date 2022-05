EC São Bernardo perde o jogo e a chance de voltar à Série A-2 Paulista

Do Diário do Grande ABC



08/05/2022 | 08:47



O EC São Bernardo deixou escapar a chance de voltar à Série A-2 e decidir o título da A-3 do Campeonato Paulista, ontem à noite, em Bauru, na segunda partida da semifinal diante do Noroeste. Por ter vencido o primeiro duelo por 2 a 0, o Cachorrão podia perder por um gol de diferença, mas foi derrotado por 2 a 0 no Estádio Alfredo de Castilho, que recebeu quase sete mil torcedores. Como o Norusca fez melhor campanha, jogava por dois resultados iguais. Agora, enfrenta o Comercial, de Ribeirão Preto, na decisão do título.

Empurrado pela torcida, o Noroeste pressionou muito e foi para cima do Cachorrão desde o começo. Principalmente com John Egito caindo pelos lados. Em contrapartida, o São Bernardo, bem fechado, buscava contra-atacar com o trio Chuck, Bessa e Bosco. Mas o placar ficou em branco.



O Noroeste voltou para o segundo tempo disposto a tirar a diferença e, logo a um minuto, abriu o placar com Luiz Thiago, que aproveitou chute cruzado de Calixto e empurrou para o gol. O jogo “pegou fogo”, com direito a muita catimba e confusão. Mas, aos 35, Guilherme Teixeira marcou o segundo gol do Noroeste, para a festa da torcida.<TL>da Redação