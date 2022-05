Rodrigo Garcia: novo governador de SP

Do Diário do Grande ABC



Na vida pública, aprendi desde cedo que é preciso ser transparente e honesto com a população. E é justamente pelo respeito que devo a cada um dos 46 milhões de cidadãos que vivem nos 645 municípios de São Paulo que me apresento, conto o que fiz servindo o nosso Estado e o que penso para o futuro. É provável que muita gente não me conheça, afinal, assumi o governo estadual definitivamente há pouco mais de um mês. Apesar disso, estou há mais de 26 anos na administração pública. Sou servidor, sempre trabalhando em São Paulo e para o povo de nosso Estado. Com 47 anos de idade, costumo dizer que ainda sou novo, mas não novato. Sou experiente o suficiente para ter aprendido que quem precisa aparecer na gestão pública é a obra que resolve problemas, o serviço prestado aos cidadãos, a sociedade em harmonia. O reconhecimento da população aos bons gestores vem por meio de muito diálogo e da disposição dos governantes para saber ouvir. Essa é a base de governo municipalista.



Nasci no Interior paulista, na cidade de Tanabi, na região de São José do Rio Preto. Literalmente, cresci entre o campo e a cidade. Na vida pública, comecei a gastar sola de sapato muito cedo, ainda aos 21 anos, junto com o saudoso Mário Covas, um dos maiores políticos brasileiros de todos os tempos. Trabalhei com cinco governadores diferentes e sempre tive a humildade de aprender e tirar o melhor de cada um deles. Fui secretário estadual em diversas áreas e aprendi que todas elas devem avançar juntas. Quando o governo funciona, a economia vai bem e o Estado consegue oferecer mais saúde, segurança, educação e desenvolvimento social à parcela da população que mais precisa. Foi trabalhando com esta filosofia que ajudei a criar programas bem-sucedidos e importantes como Bom Prato, Creche Escola, São Paulo Amigo do Idoso, Poupatempo, Bolsa do Povo, Vale Gás, a ampliação das Etecs e Fatecs, as obras do Metrô e as concessões de rodovias.



Desde o início de 2019, nossa gestão trabalha duro todos os dias, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser feita. Meu principal objetivo é ser o governador que todo paulista merece ter, é me esforçar para percorrer nossas cidades e ouvir o que o cidadão precisa. Seja você de direita, de centro ou de esquerda. Eu não entrei na vida pública para mudar a ideologia de ninguém. Quando decidi participar ativamente da política de São Paulo, há quase três décadas, foi para ajudar a mudar a realidade de um lugar, para fazer as pessoas acontecerem, brilharem e terem oportunidades. Com o tempo, você vai me conhecer melhor e ter a certeza que o meu partido sempre foi e sempre será São Paulo. Fazendo o melhor por São Paulo, nós também vamos fazer pelo Brasil.



Rodrigo Garcia é governador de São Paulo.



PALAVRA DO LEITOR

Dia das Mães – 1

De todas as poesias/Que a vida me proporcionou/Nasci do melhor verso/Que já veio escrito com amor/Escutando meu silêncio/Dando força/Quando já não tenho/ Mulher/Mãe/Guerreira/Mesmo a distância/Com o mundo/Cheio de problemas/Sempre me conforta/E diz que vale a pena/Te amo meu eterno poema/Mãe.

Max Roque

Santo André



Dia das Mães – 2

Parabéns a todas as mamães. E especialmente à minha, que mora no Céu desde 1994. Te amo, mãe! E à minha sogra, Célia, que me deu o maior presente.

Francisco Ferri

Santo André



Dia das Mães – 3

A coisa mais importante e doce na nossa vida é a nossa mãe. Infelizmente a minha foi para o céu em 1963. Quanta saudade.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Dia das mães – 4

Com centenas delas chorando pela falta dos filhos assassinados, outros mortos por consequências da Covid ou outros males da saúde; outros entristecidos pelo desemprego, empobrecimento, pela fome e por outras dezenas de males que afligem nossa população. Resposta das autoridades, de presidente até governador, envolve invariavelmente valores investidos no combate aos males, mesmo que depois dos investimentos os males não sejam revertidos nem as causas de tanta dor sejam extirpadas; jamais percebem que não conseguem resolver os problemas que nos afligem. Será que as autoridades que dignamente elegemos para nos representar não compreendem que o coração do ser humano fica longe do bolso e mais longe ainda dos cofres públicos? Que a esperança de dias melhores seja carícia de alívio para todas as mães, e que todos saibamos escolher melhor nossos representantes na próxima eleição

Ruben J. Moreira

São Caetano



Asfalto novo

Não faz mais que a obrigação, é dinheiro público, dinheiro de impostos. Não está fazendo favor algum (São Bernardo atinge marca de 1.000 ruas recapeadas). Político tem de parar com isso, de achar que está fazendo favor para a população.

Silvio Silva

do Facebook



Mito

Quero aqui alertar aos bolsominions que, para variar, estão enganados quando chamam seu mestre de ‘mito’. Basta procurar em qualquer dicionário e vão ver as definições: quimera, que é ‘produto da imaginação, sem possibilidade de realizar-se, absurdo, fantasia, utopia. Ou devaneio, que é ‘produto da fantasia’. Ou fábula, que é ‘fato inventado, invencionice’. Ou ainda ficção, que é ‘grande falácia, mentira, farsa, fraude’. Desatino, que é ‘ausência de tino, de bom senso, de juízo; desvario, loucura’. Pensando bem, acho que os bolsominions têm razão em chamá-lo de ‘mito’. Bolsonaro é mito! Mito!

Silas Gobbi

Mauá