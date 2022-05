Gravadora vai escolher compositores para dia de imersão artística

08/05/2022 | 08:08



Na quarta-feira, 11, ocorre o primeiro camping de composição do selo Alma Music Group. Além dos artistas e convidados, cinco compositores independentes terão a chance de participar do acampamento e aprimorar mais os seus conhecimentos musicais. Para participar, interessados devem enviar uma composição autoral que ainda não tenha sido lançada até esta segunda-feira, 9, para o e-mail demos@almamusicgroup.com.

O compositor pode optar por mandar apenas a letra da canção ou enviar a letra com a melodia.

"Quando fundei a Alma Music Group em 2018, sempre tive uma única missão: transformar potencial artístico em realização. É gratificante poder ajudar jovens talentos que têm o sonho de construir uma carreira musical", afirma Antonio Eudi, CEO do grupo.

É importante que os cinco escolhidos estejam na cidade de São Paulo no dia do evento, já que será realizado na sede da Alma, que fica na Avenida Marquês de São Vicente, 1.619, na Barra Funda.

NOVOS TALENTOS. Esta não é a primeira vez que a Alma Music cria oportunidades para artistas de fora do selo. Em 2020, a empresa lançou o concurso Música com Alma, com o objetivo de revelar novos talentos. Na época, foram aceitas inscrições individuais e de grupos por intermédio do Instagram.

Os escolhidos foram: Rô Xinol, Lud Mazzucatti e Isaque Santos. Inicialmente, seria premiado apenas um deles, mas deu tanto resultado que três artistas tiveram suas músicas produzidas de forma gratuita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.