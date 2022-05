Com dores no joelho, Jô desfalca Corinthians contra o Red Bull Bragantino

07/05/2022 | 23:35



Em um momento de reconciliação com a torcida após mostrar evolução nas últimas partidas, o atacante Jô não estará em campo pelo Corinthians neste domingo, para enfrentar o Red Bull Bragantino. O jogador de 35 anos sentiu dores no joelho e foi confirmado pelo clube como desfalque na partida válida pela quinta rodada do Brasileirão, marcada para as 18 horas de domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Por causa das dores, Jô não participou do último treino comandado por Vítor Pereira antes do jogo e permaneceu em tratamento com o departamento de fisioterapia. Diante da ausência, o treinador português relacionou o atacante Felipe, integrante do elenco que disputa o Paulistão Sub-20.

Jô aumenta a lista de baixas que já tinha os laterais Fagner (entorse no tornozelo direito) e João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e os meios-campistas Luan (dores no quadril esquerdo), Paulinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (transição com a preparação física).

Enquanto o experiente atacante tratava as dores, o restante do elenco realizava uma atividade de posse de bola em espaço reduzido no Campo 3 do CT Joaquim Grava. Vítor Pereira também comandou atividades de bolas paradas em situações de defesa e ataque.

O Corinthians pode ir a campo com Cássio; Rafael Ramos, João Victor (Raul Gustavo), Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), Roni (Giuliano) e Renato Augusto; Róger Guedes, Adson (Willian) e Júnior Moraes.