Hamburgada do Bem recebe 1.000 crianças em Santo André

Do Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 22:24



A Prefeitura de Santo André realizou neste sábado (7) a segunda edição na cidade da Hamburgada do Bem, atividade que conta com voluntários, e que atendeu cerca de 1.000 crianças das Vilas Palmares e Sacadura Cabral. O evento aconteceu na Emeief Professor José do Prado Silveira.



Os pequenos tiveram um dia recheado de diversão, com brincadeiras, oficinas, brinquedos infláveis, distribuição de doces, além do hambúrguer, batata frita e refrigerante. A ação contou com a participação de 430 voluntários.



"Apoiamos e muito este tipo de ação na cidade. Santo André é comprovadamente solidária, e dar alegria às crianças não tem preço. Esperamos que esta parceria continue e que novas edições aconteçam para nossa gente", enfatiza o prefeito Paulo Serra.



O evento possui colaboração geral de voluntários que atuam nos grupos de apoio, recreação, fotografia ou cozinha. Também fazem parte dentistas que participam do grupo Sorriso de Amor, com a atividade de avaliação bucal, limpeza e ensinamentos sobre como escovar melhor os dentes.



“A segunda Hamburgada do Bem já é o resultado da primeira, que foi realizada em março, e foi uma grande alegria para nós. O maior diferencial desta ação na cidade, além da parceria da Prefeitura com a ONG, é a divulgação do voluntariado, trazendo empatia e mostrando a realidade que muitas pessoas não conhecem, e o quão fácil é trazer um sorriso para alguém através da acolhida e do olhar”, diz o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.



O programa é totalmente gratuito e voltado para as crianças em situação de vulnerabilidade, previamente contatadas pela escola municipal onde a ação será realizada e autorizada pelos pais. A primeira ação em Santo André aconteceu no dia 5 de março e atendeu mais de 500 crianças no bairro Cidade São Jorge.



"Sempre muito bom estar em Santo André, uma cidade que acolheu o Hamburgada com dedicação e carinho. Já estamos pensando em novas edições, atendendo as crianças de outros bairros. Estamos felizes pela cidade nos dar este espaço", afirma o coordenador regional da Hamburgada do Bem, Thalisson Santos Leite.



A Hamburgada do Bem surgiu em 2015, na cidade de Guarulhos, e percorre diversas cidades e países levando, além da alimentação, muito amor, diversão e informação para crianças em comunidades carentes.