Bucks vencem Celtics e desempatam série em jogo com show de Antetokounmpo

07/05/2022 | 21:56



Após uma vitória para cada lado nas duas primeiras partidas, disputadas em Massachusetts, o Milwaukee Bucks aproveitou o primeiro jogo como mandante na série semifinal do Leste e venceu o Boston Celtics por 103 a 101. Assim, graças a uma grande atuação de Giannis Antetokounmpo em um duelo intenso até o segundo final, a franquia do Wisconsin colocou uma vantagem de 2 a 1 na parcial dos playoffs da NBA.

Antetokounmpo saiu de quadra como dono de um double-double de 42 pontos e 12 rebotes, além de ter anotado oito assistências. O grego, candidato ao prêmio de MVP da temporada, protagonizou momentos marcantes da partida, como a sequência em que pontuou com uma enterrada e correu para a defesa dar um toco, antes de pontuar novamente, desta vez de bandeja.

"Eu sei quais são meus pontos fortes", disse o astro dos Bucks após a partida. ''Apenas tento ler o que está na minha frente e brinco com meus instintos. Às vezes, eu vou fazer a jogada certa e às vezes eu vou fazer a jogada errada, mas enquanto eu jogar com os meus pontos fortes, estaremos em um bom lugar", completou.

Enquanto a estrela da equipe de Milwaukee brilhou como se espera em partidas decisivas, os Celtics viveram certa frustração com Jayson Tatum, autor de apenas dez pontos, três assistências e um rebote. Apesar disso, o time de Boston deu trabalho até o final para os donos da casa e, por pouco, não conseguiu a virada. Com 22 pontos, 16 rebotes e cinco assistências, Al Horford liderou os Celtics em quadra, mas poderia ter dado um passo adiante.

A franquia teve dois lances livres nos segundos finais, cobrados por Marcus Smart, que acertou o primeiro, diminuindo a desvantagem para 103 a 101, e errou o segundo propositalmente. Isso porque precisava ter a chance de fazer dois pontos no rebote em vez de apenas um no lance livre. O próprio Smart ficou com a bola após jogá-la na tabela, mas não conseguiu fazer a cesta. Na sobra, Horford ficou com ela e guardou, mas o cronômetro já estava zerado. O próximo jogo da série está marcado para as 20h30 de segunda-feira.