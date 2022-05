Reforçado, Santo André espera voltar a vencer na Série D

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/05/2022 | 07:00



Depois de vencer o Pérolas Negras-RJ na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D, o Santo André colecionou duas derrotas, ambas em casa, para Nova Iguaçu-RJ e São Bernardo FC. Hoje, a partir das 16h, o time volta a jogar na condição de visitante, contra o Cianorte-PR. E o técnico José Carlos Palhavan tem reforços para tentar fazer as pazes com a vitória: os zagueiros João Paulo e Selton, além do atacante Kayan, todos oficializados como contratações e que tiveram os nomes regularizados na CBF.