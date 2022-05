Tigre faz 3 a 0 no Oeste e se isola na liderança do grupo na Série D

Do Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 21:51



Em jogo que valia a liderança do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo venceu o Oeste por 3 a 0, ontem à tarde, no Estádio 1° de Maio. Antes da partida, ambos estavam juntos na ponta da tabela, com cinco pontos. Com o resultado, o Tigre chega aos oito e se isola na primeira posição. No próximo sábado, o time da região joga novamente em casa, contra o Cianorte, do Paraná, a partir das 16h.

Na partida de ontem, o São Bernardo começou trocando passes e controlando a posse de bola. A superioridade do time da casa se manteve por boa parte do primeiro tempo. Ainda assim, a melhor chance de abrir o placar foi do Oeste, aos 30 minutos, quando Lucas Douglas foi derrubado na área. Pênalti, que Popó cobrou e Alex Alves defendeu.

O Tigre marcou aos 42 minutos, quando Eduardo Diniz aproveitou rebote do goleiro para abrir o placar.

Na volta do intervalo, na primeira jogada do São Bernardo, Alex Reinaldo fez belo lançamento para João Carlos, que ampliou. O Oeste foi para cima e conseguiu criar algumas chances, mas Felipe Diogo, aos 35, fez 3 a 0 e garantiu a vitória.