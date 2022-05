São Paulo reencontra o Metallica

Nilton Valentim

08/05/2022 | 07:00



A pandemia de Covid-19 fez com que os fãs do Metallica tivessem de esperar dois anos para rever a icônica banda formada por James Hetfield (guitarra e vocal), Kirk Hammett (guitarra), Lars Ulrich (bateria) e Robert Trujillo (baixo). A turnê WorldWired Tour deveria ter passado pelo País em abril de 2020, mas o coronavírus não deixou. Com a crise sanitária amenizada e a vida voltando ao ritmo normal, os veteranos puderam finalmente cair na estrada e, na terça-feira, passam por São Paulo, onde fazem a terceira de quatro apresentações em solo brasileiro.

Esta é a décima passagem do Metallica pelo Brasil. A primeira foi em 1989 e a última em 2017, quando foi o principal nome do festival Lollapalloza. Desta vez, o grupo já subiu ao palco em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Curitiba, no Paraná. E depois da Capital paulista segue para Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Os relatos sobre as duas apresentações já realizadas no País e também as que ocorreram na Argentina falam em um show vigoroso, no qual os quatro veteranos mostram que estão em plena forma. O setlist tem entre 16 e 18 canções. Hits que são cantados até por quem não entende nada de inglês, mas que se esforça para acompanhar.

Dentre os hits, destaque para Nothing Else Matters, que normalmente vem no bis – tem sido a penúltima das apresentações. A música foi composta no fim dos anos 1980 por Hetfield, foi lançada em 1992 e regravada pelo menos 110 vezes.



PROGRAMAÇÃO

Os portões do Morumbi serão abertos às 16h. Para aquecer o público, às 18h30 sobem ao palco os brasileiros do Ego Kill Talent. Depois deles, às 19h30, será a vez do norte-americanos do Greta Van Fleet, que passaram pelo Lollapalloza em 2019. Os donos do show devem dar o ar da graça às 21h.