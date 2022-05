Candidato à presidência da Colômbia denuncia infiltração venezuelana em campanha

07/05/2022 | 20:41



O candidato à presidência da Colômbia Federico "Fico" Gutiérrez, da coligação de direita Equipo por Colômbia, denunciou, neste sábado, 7, que um venezuelano chamado Michael Colmenares, supostamente ligado ao governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se infiltrou na campanha para sujar seu nome. O entendimento do chefe de debate, Luis Felipe Henao, é de que o venezuelano buscaria vincular Fico a grupos paramilitares.

"O que a gente entende é que o Sr. Colmenares quis se infiltrar na campanha, seguiu para tirar fotos com Federico Gutiérrez e Rodrigo Lara (aspirante à vice-presidência) e depois saiu armado dizendo que queria matar Maduro", disse Henao.

Na opinião de Henao, o ocorrido tem todas as características de um "cavalo de Troia" para desacreditar Gutiérrez, algo que só beneficia o candidato de esquerda à presidência, Gustavo Petro, da coalizão Pacto Histórico, que tem a maior intenção de votos de acordo com as pesquisas eleitorais. As eleições colombianas ocorrerão no próximo dia 29 de maio, com o segundo turno marcado para 19 de junho.

Na última segunda-feira, 2, Petro denunciou que sua equipe de segurança recebeu informações sobre um suposto plano de atentado contra sua vida. Por trás das ameaças, estaria a guerrilha La Cordillera, que atua no "Eixo Cafeteiro", no centro do país. O cenário obrigou Petro a cancelar a agenda que planejava fazer na semana que passou. (Com agências internacionais)