Luciano Camargo faz linda declaração para a esposa: Ela é dona do meu primeiro sorriso

07/05/2022 | 16:11



O amor está no ar! Apesar da vida amorosa de alguns Camargos estar meio turbulenta, a de Luciano está longe de ser assim. O cantor publicou uma linda declaração de amor para a esposa, Flávia Camargo, em seu Instagram. O motivo da postagem é a saudade que Luciano já está sentindo da amada.

O ombro que Deus me deu? Ela é dona do meu primeiro sorriso todos os dias, assim renasço todas as manhãs com a certeza de que Deus é muito generoso comigo. Minha amada, nem preciso dizer que a saudade tomou o seu lugar desde a hora que saí hoje pra viajar.

Ele ainda usou um verso de Falta Alguma Coisa, música sua com o irmão Zezé Di Camargo, para mostrar todo seu amor à Flávia.

Na estrada abraçado pelo público, cumprindo a missão linda e divina, mas a sua ausência... Falta alguma coisa para dar vida à minha vida. Falta o seu abraço nessa estrada tão comprida. Te amo.