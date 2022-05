Após se apresentar no Macapá, Lexa compartilha vídeo abraçando a tia de 77 anos de idade e revela: -Primeiro show que ela foi

07/05/2022 | 16:10



Lexa compartilhou com seus seguidores neste sábado, dia 7, um momento para lá de especial. A cantora fez um show em Macapá, capital do Amapá e mostrou que a noite contou com a presença de seus tios! Mas detalhe, este foi o primeiro show da tia de 77 anos de idade.

Em um vídeo, Lexa aparece abraçando a senhora emocionada, e na legenda, ela escreveu:

Minha tia esquece as coisas, mas hoje ela veio no meu show, talvez daqui há alguns minutos ela esqueça, mas eu não vou esquecer, em 77 anos de idade foi o primeiro show que ela foi e foi no meu! Obrigada Macapá por isso. Obrigada Tio Dário e tia Regina, eu sei que vocês são religiosos e não frenquentam shows assim, mas como eu sou da família vocês vieram HAHAHA! Foi lindo!

Que momento fofo, né?