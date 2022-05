Guerra e batalha da China contra covid-19 impulsionam apelo comercial dos EUA

07/05/2022 | 16:02



Empresas europeias estão intensificando os investimentos nos Estados Unidos à medida que os executivos buscam crescimento e estabilidade em meio à turbulência causada pela guerra na Ucrânia e aos rígidos lockdowns para evitar a disseminação da covid-19 na China.

A economia dos EUA emergiu forte da pandemia, enquanto as perspectivas de recuperação da Europa foram postas em dúvida pela guerra na Ucrânia. Além disso, a rigorosa política de zero Covid de Pequim e as repressões regulatórias em empresas de tecnologia e problemas de dívida em grandes empresas imobiliárias levantaram questões sobre seu compromisso com o crescimento econômico. A exposição ao mercado chinês proporcionou um enorme crescimento e lucros para as empresas europeias nas últimas décadas.

Poucos executivos europeus estão considerando uma retirada total da China, mas à medida que sua economia perde força, as empresas estão repensando suas estratégias de investimento. Para muitos, os EUA estão se tornando um local mais atraente por causa de sua relativa estabilidade e crescimento. "A América é nossa chance de um forte crescimento estratégico", disse o presidente-executivo da Volkswagen, Herbert Diess, a repórteres na quarta-feira, dizendo que a maior montadora da Europa dobrará o tamanho de sua fábrica em Chattanooga, Tennessee, e planeja construir uma segunda fábrica para atender aos EUA.

Alexander Lacik, CEO da Pandora, disse aos investidores na quarta-feira que nos últimos meses a joalheria dinamarquesa adquiriu 32 lojas nos EUA, principalmente na Costa Oeste, e suspendeu seus planos de expandir suas operações na China. A empresa opera mais de 200 lojas na China. "Com as condições atuais, realmente não há sentido em investir demais na China. Então, agora é mais como se estivéssemos guardando o forte e teremos que sentar e esperar um pouco", disse ele.

A atitude de esperar para ver em relação à China é generalizada entre os executivos europeus, de acordo com uma pesquisa da Câmara de Comércio da União Europeia na China e da consultoria Roland Berger em abril. Quase um quarto dos entrevistados disse que estava pensando em transferir os investimentos atuais ou planejados para fora da China, mesmo que isso significasse custos operacionais mais altos. "Um mercado mais caro e funcional é melhor do que um relativamente mais barato, mas paralisado", disse o presidente da câmara, Jörg Wuttke. (Com agências internacionais)