Santo André entrega brinquedos adaptados a crianças com deficiência no Parque do Pedroso

07/05/2022 | 15:54



A Prefeitura de Santo André, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e da Secretaria da Pessoa com Deficiência, entregou neste sábado novos equipamentos no Parque Natural Municipal do Pedroso destinados às crianças com deficiência. Foram instalados gira-gira e balanço frontal duplo para cadeirantes, além de adaptações nos sanitários. O Pedroso é o primeiro parque na região de macrozona de proteção ambiental a ter brinquedos com acessibilidade.

“Uma cidade que aposta na inclusão é mais solidária e acolhedora. As pessoas têm o sentimento de pertencimento cada vez mais forte quando a gente mostra que a cidade é para todos”, comemora o prefeito Paulo Serra.



“A reforma dos sanitários e a instalação dos brinquedos são uma conquista para todos os andreenses, mas principalmente para os moradores dos bairros Parque Miami, Vila Luzita e Recreio da Borda do Campo, que estão afastados do Centro do município e necessitam de equipamentos de qualidade”, diz o secretário da Pessoa com Deficiência, Ivo de Lima.

Para levar mais segurança às crianças e garantir a drenagem adequada da água da chuva, evitando, assim, possíveis acidentes, o Semasa instalou piso emborrachado permeável na área do playground. “Santo André está se consolidando cada vez mais como uma cidade referência em políticas públicas de inclusão social e ambientais. Realizar mais essa intervenção no Parque do Pedroso é fundamental para que mais pessoas possam desfrutar da maior unidade de conservação do município”, afirma o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.



A dona de casa Andrea Aparecida da Silva, 42 anos, viu o sorriso do filho Gabriel, 10, quando pôde brincar nos novos equipamentos. “Às vezes a gente vai ao parque e ele fica só olhando, sem poder participar e interagir com outras crianças”, comemora.



O Semasa já realizou diversas melhorias no Parque do Pedroso. Dentre elas, estão a reforma dos sanitários, da sede administrativa e dos vestiários dos funcionários; pintura da marquise que fica próxima à primeira torre do antigo teleférico, da portaria principal e do mirante; instalação de cesto para a quadra de basquete; revitalização e troca de bebedouro antivandalismo; substituição dos equipamentos da academia ao ar livre; e implantação de 23 câmeras de monitoramento e de wi-fi.



Além disso, o parque ganhou murais em grafite com desenhos da flora e da fauna da Mata Atlântica. As melhorias foram realizadas com verba proveniente de compensação ambiental, cujo investimento somam mais de R$ 784 mil.



O Parque do Pedroso está localizado na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami. O horário de funcionamento é de domingo a domingo, das 7h às 19h.