Manchester United é goleado por Brighton e dá adeus ao sonho de Liga dos Campeões

07/05/2022 | 15:27



As esperanças do Manchester United de conseguir uma reviravolta e terminar o Campeonato Inglês no G4 acabaram de forma melancólica neste sábado. O time de Ralf Rangnick perdeu por 4 a 0 para o Brighton & Hove Albion no Falmer Stadium e deu adeus às chances de garantir um lugar na próxima Liga dos Campeões. O duelo foi válido pela 36ª rodada.

O Manchester United tem apenas mais um jogo pela frente na temporada e não consegue mais alcançar Tottenham e Arsenal na briga pelo G4. O time de Cristiano Ronaldo, que teve atuação apagada neste sábado, possui 58 pontos, na sexta colocação. Uma das sensações do campeonato, o Brighton fica na nona posição, com 47 pontos.

O time da casa começou mais ofensivo e não demorou muito tempo para o placar ser aberto. Aos 15 minutos, o Brighton arriscou de fora da área, a bola bateu na zaga e sobrou para Moisés Caicedo, que finalizou no cantinho e marcou, 1 a 0.

O Manchester United não conseguia se encontrar no jogo e pouco agrediu o time adversário no primeiro tempo. Os mandantes quase ampliaram na reta final, após domínio esquisito de Raphael Varane. Welbeck tocou por cima de De Gea, mas a bola foi para fora. A partida seguiu com muita marcação até o intervalo.

A situação do time de Manchester ficou ainda mais delicada no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, o Brighton iniciou jogada do arremesso lateral, o lateral Cucurella chegou livre na área e bateu firme no ângulo para fazer 2 a 0. Este foi o primeiro gol do jogador espanhol no Campeonato Inglês.

O Brighton & Hove seguiu dominando o time visitante. Após trabalhar a bola com certa facilidade, o time da casa invadiu a área e Pascal Groß recebeu para fintar a zaga e tirar de De Gea, fazendo 3 a 0, aos 11 minutos.

Dois minutos mais tarde, o Brighton foi impiedoso e marcou mais um gol para construir uma goleada. O time da casa chegou pela direita, Welbeck tocou de cavadinha, com muita categoria, e Trossard chegou para dividir com Dalot e fazer 4 a 0.

O quinto gol ainda esteve perto de sair, com uma bola na trave após corte de Dalot. O Manchester chegou a fazer um gol de honra, mas o tento foi anulado por impedimento de Edinson Cavani. Sem forças para reagir, o Manchester até ficou mais no ataque no fim do jogo, mas não conseguiu evitar o vexame em Brighton & Hove.

Com o calendário adiantado, o Manchester United só tem mais um jogo pela frente nesta edição do Campeonato Inglês, contra o Crystal Palace. Como a 38ª rodada acontece de forma simultânea, o time de Manchester terá um hiato de duas semanas sem jogos e encerra sua campanha no domingo, dia 22 de maio. Já o Brighton & Hove Albion enfrenta o Leeds United em Manchester na próxima rodada e encerra sua campanha em casa contra o West Ham.