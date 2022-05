Paulo André para de seguir Maíra Cardi no Instagram e leva web à loucura!

07/05/2022 | 15:11



Vish! Apesar de ter jogado o BBB22 junto com Arthur Aguiar, Paulo André não parece muito interessado em manter relações com o vencedor e sua família, especialmente Maíra Cardi. Os fãs de carteirinha, que sempre ficam de olho em cada movimento de seus ídolos nas redes perceberam que PA havia parado de seguir a coach no Instagram.

Quem não conseguiu conter a felicidade foram os seguidores fiéis do atleta. Ao perceberem que Paulo cortou relações com Maíra, a comemoração nas redes começou.

PA deu unfollow na cre***a da Maíra Cardi. Favela, vencemos, comemorou uma fã no Twitter.

Lembrando que, apesar de ter parado de seguir a esposa de Arthur, o atleta ainda segue o ex-BBB.