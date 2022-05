Vitão reflete sobre repercussão acerca de sua fala sobre sexualidade: -Que a gente possa ser cada vez mais livre como ser humano

07/05/2022 | 15:11



Recentemente Vitão falou abertamente sobre sua sexualidade, e contou que está redescobrindo sua orientação sexual. O assunto repercutiu tanto que surpreendeu o cantor, e o fez ir até as redes sociais para levantar uma reflexão:

- Bom gente, o meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo e como isso acaba encaixotando a gente de todas as formas, aprisionando a gente em muitos momentos, e como isso é um grande determinador social de respeito, poder, ou de como as pessoas te vêem e te respeitam ou não, os lugares que você pode acessar ou não. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato a nossa natureza como ser humano?

Ele também questionou sobre a normatividade acerca da sexualidade das pessoas e a forma como isso acaba determinando muita coisa na vida de todos.

- Talvez a gente seja menos complicado que isso, talvez a gente só goste de se encostar mesmo, de se amar, independente de gênero, roupa, de qualquer coisa, de órgão sexual. Ou você é bi, ou gay, ou hétero, ou alguma da outras siglas. E isso acaba determinando tudo na nossa vida. Por que tem que ser assim? Será que isso existe realmente na nossa natureza? Eu acho que não. Esse é o meu ponto.

O cantor finalizou reclamando sobre o fato do assunto ter ganhado mais visibilidade do que a música que ele lançou no mesmo dia, e que isso sim deveria ser o principal, já que é seu trabalho.

- Esses encaixotamentos e definições acabam sendo muito mais importantes para todo mundo do que o que a gente realmente faz da nossa vida. Eu, por exemplo, sou músico, se você não sabe, lancei uma música hoje, inclusive, e está todo mundo falando só sobre se eu sou gay ou não, ao invés de ouvir minha música. E, talvez, ouvindo minha música você entenda muita mais a verdade. Esse é meu questionamento. Eu só quero gerar debate e discussão, é isso que os artistas fazem. Que a gente possa ser cada vez mais livre como ser humano.