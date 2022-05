Ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro tomba e 6 pessoas morrem

07/05/2022 | 15:04



Um ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro com 19 passageiros sofreu um acidente na manhã deste sábado, 7, no km 402 da pista norte da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo, que tombou no canteiro central.

Onze pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro da região com ferimentos leves e seis pessoas morreram no local. Não há informações sobre o estado de saúde dos cantores.

O ônibus vinha de Tijucas do Sul, no Paraná, com destino a São Pedro, em São Paulo, e já foi destombado.

Segundo a Arteris, concessionária responsável pela Rodovia Régis Bittencourt, desde às 10h30, quando o atendimento à ocorrência foi iniciado, a região apresenta trânsito congestionado, e as faixas esquerdas de ambos os sentidos da rodovia foram interditadas. No sentido Curitiba há 10 km de engarrafamento, já a pista sentido São Paulo flui com 2 km de trânsito.