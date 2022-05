Chapa Lula-Alckmin para corrida à Presidência é lançada em evento na Capital paulista

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 12:06



Está sendo lançada oficialmente neste sábado chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), como vice, para a corrida à Presidência da República. O evento ocorre no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo e conta com a presença de líderes dos partidos, além do PT e do PSB, Solidariedade, Psol, PcdoB, Rede, PV, que declararam apoio na empreitada da dupla, e também centrais sindicais e simpatizantes das legendas.

O ex-governador de São Paulo participou virtualmente, já que foi diagnosticado com Covid nesta semana. “O desafio é grande, mas não desanimemos. Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança. Serei parceiro leal, serei compromissado com o propósito de fazer um Brasil mais justo!”, disse, em discurso ao vivo.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o pré-candidato ao governo da Capital paulista Fernando Haddad (PT), o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) Guilherme Boulos (Psol), o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB Márcio França e a deputada federal Luiza Erundina (Psol) e o governador do Maranhão Flávio Dino (PSB) também estiveram na cerimônia, além de figuras do meio intelectuais, acadêmicos e lideranças religiosas.