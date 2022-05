Prestes a completar 40 anos de idade, Grazi Massafera posa de top e ostenta barriguinha trincada: Me achando

07/05/2022 | 11:10



Grazi Massafera parou as redes sociais na manhã deste sábado, dia 7! Prestes a completar 40 anos de idade, a artista ostentou o corpão em forma e deu o que falar entre os internautas.

No Feed do seu Instagram, Grazi postou um clique em frente ao espelho, com um look para fazer exercícios físicos, e chamou atenção de todos. Na legenda, ela ainda brincou:

4.0 chegando e eu tô me achando rs !, declarou. Vale pontuar que a atriz é mãe da Sofia, fruto do antigo relacionamento com o ator Cauã Reymond.

Nos comentários, Grazi foi super elogiada:

Perfeita, você pode tudo ! Porque tu tá gata mexxxxmo, escreveu uma.

Pode se achar fica à vontade, declarou uma segunda.

Gata demais, escreveu outra.