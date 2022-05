Grande ABC Mais Seguro prende 12 criminosos e recupera 11 veículos

Do Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 11:07



A Operação Grande ABC mais Seguro, realizada nas sete cidades da região nesta sexta-feira, resultou na prisão de 12 criminosos, entre eles, procurados pela Justiça e presos em flagrante pelos crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. Os agentes de segurança também vistoriaram cerca de 900 veículos, dos quais 11, produtos de roubo ou furto, foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários.

Houve ainda a apreensão de quase 1 quilo e meio de drogas, além de um revólver de pressão e um aparelho celular, utilizados na prática criminosa.

A ação contou com 500 policiais militares e 250 viaturas, distribuídos na Operação Sufoco e outras modalidades de policiamento, como Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Força Tática e Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas).

Coronel Gilson Hélio, que se despede da chefia do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis ), diz ter o sentimento do dever cumprido. “Ressalto que todos os resultados positivos e em prol do cidadão de bem só foram possíveis graças ao esforço, comprometimento e dedicação de milhares de policiais militares, distribuídos em toda região, além da compreensão e apoio de toda população, autoridades locais e toda mídia/imprensa que juntos lutam pelo bem comum!”

O novo comandante do CPA/M-6 é o coronel Marcelo Gaspar.