PT aposta em verde e amarelo no lançamento da pré-candidatura de Lula

07/05/2022 | 10:35



A equipe de comunicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostou nas cores da bandeira nacional no lançamento da pré-candidatura do petista, que acontece hoje em São Paulo. Até o losango amarelo com o círculo azul, símbolo da bandeira, foi incorporado à marca do "Movimento Vamos Juntos pelo Brasil", que reúne PT, PSB, PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede.

O vermelho, cor tradicional do PT, também consta na identidade visual. A campanha de Lula também apresentou, em totens distribuídos pelo evento, uma marca com o nome do ex-presidente no topo e o nome do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) abaixo. A marca não faz menção aos cargos "presidente" e "vice-presidente", já que a largada da campanha eleitoral ainda não foi dada.