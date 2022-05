Em rara aparição, Drauzio Varella e Regina Braga curtem show de Caetano Veloso

07/05/2022 | 10:11



Caetano Veloso se apresentou na noite da última sexta-feira, dia 6, no Espaço das Américas em São Paulo. Estreando o álbum Seu Coco, o cantor reuniu um time de famosos no local.

Com os ingressos esgotados, o cantor subiu ao palco com um look todo branco e levou o público ao delírio ao cantar os seus maiores sucessos e história da vida.

Em uma rara aparição, Drauzio Varella posou ao lado de sua esposa, Regina Braga. A atriz e o jornalista estão juntos de 1981 e são super discretos em relação a vida pessoal e amorosa. Quem também curtiu a noite foi o casal Chay Suede e Laura Neiva.

Rodrigo Bocardi, Regina Casé e João Vicente de Castro também prestigiaram o show de Caetano Veloso, que segue em turnê com o seu novo álbum.