Grávida de gêmeos, Isa Scherer mostra ultrassom e se surpreende: Tamanho de bebê de gestação única

07/05/2022 | 09:11



Mamãe de primeira viagem, Isabella Scherer está compartilhando alguns momentos de sua gestação! À espera de um menino e uma menina, frutos do seu relacionamento com Rodrigo Calazans, a modelo mostrou o seu mais recente ultrassom e se assustou com o tamanho dos bebês.

Através dos Stories do Instagram, ela revelou que as crianças estão se desenvolvendo super bem e que o tamanho deles é de uma gestação única:

Eles estão enormes. Eu tô de 20 semanas, mas eles já estão com tamanho de 21 semanas e quatro dias. A médica falou que eles estão com tamanho de bebê de gestação única, contou ela, se mostrando bem surpresa com a notícia.

Ainda nos Stories, Isa mostrou que precisou comprar novas calças, já que nada mais está servindo.

Nos últimos dias, a modelo compartilhou um lindo ensaio fotográfico e deixou a web encantada ao exibir o lindo barrigão.