Ex-BBB Jessilane comemora quitação do FIES: Estou passada

07/05/2022 | 09:10



Jessilane está colhendo os frutos da sua participação no BBB22! Através de suas redes sociais, a professora revelou que finalmente conseguiu quitar sua dívida com o FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Nos Stories do Instagram, Jessi surgiu toda sorridente para contar a grande novidade:

- Gente, meu Deus, vocês não vão acreditar. Eu acabei de sair do banco e advinha? Quitei o FIES! Daqui a 5 dias úteis meu nome não vai mais estar naquela linha de proteção de crédito. Estou passada!, celebrou ela.

Vale pontuar que durante sua participação no reality da Rede Globo, Jessi ganhou um prêmio em dinheiro no valor de cem mil reais e, em outra dinâmica, faturou quinze mil reais em boletos pagos.

Recentemente, Jessi desabafou nas redes sociais após ser vítima de ataques de ódio:

Eu recebi mensagem dos meus adms dizendo que além de comentários ofensivos, eu venho recebendo ataques racistas e discursos de ódio, disse ela