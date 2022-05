São Bernardo FC recebe Oeste de olho na liderança do Grupo G

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 08:57



O Estádio 1º de Maio será palco hoje, a partir das 16h, de duelo que vale a liderança do Grupo G do Campeonato Brasileiro da Série D. Empatados com cinco pontos, São Bernardo FC e Oeste medem forças pela quarta rodada da competição. Ambos têm também o mesmo saldo de gols (um), mas o time de Barueri leva vantagem e está à frente por ter marcado três gols, enquanto o Tigre balançou as redes apenas uma vez, justamente na vitória sobre o rival Santo André, na última rodada.



Dos três compromissos até aqui na Série D (dois empates e um triunfo), o São Bernardo FC jogou fora de casa duas vezes. Agora, tem compromissos seguidos como mandante: depois do Oeste, receberá o Cianorte-PR, dia 14.



O lateral Eduardo Diniz, que voltou ao Tigre após conquistar o título da Série A-2 do Paulista com a Portuguesa, elogia a campanha que o time vem fazendo até aqui e espera que a equipe possa fazer as lições de casa para se firmar na liderança da chave. “Avalio os jogos de forma positiva. Desde que cheguei, foram dois fora de casa, nos quais conseguimos quatro pontos. Em um campeonato disputado é fundamental somar longe de seus mandos. Agora é fazer valer esses resultados e ampliar a vantagem dentro do 1º de Maio”, declarou o jogador, que deverá atuar pelo lado esquerdo hoje à tarde.



Eduardo Diniz ainda falou sobre suas ambições junto ao Tigre. “A Série D é muito difícil, mas quando recebi o convite para voltar ao São Bernardo FC não pensei duas vezes, já que sei que é um clube que sempre briga por coisas grandes. Meu maior objetivo é colocar o São Bernardo FC na Série C.”