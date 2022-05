EC São Bernardo decide acesso à Série A-2 em visita ao Noroeste

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 08:52



O EC São Bernardo está a 90 minutos de voltar à Série A-2 do Campeonato Paulista. Hoje, a partir das 19h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o Cachorrão tem pela frente o segundo jogo da semifinal da A-3, contra o Noroeste. Na ida, no Grande ABC, vitória alvinegra por 2 a 0, condição que permite ao time são-bernardense perder por até um gol de diferença. Entretanto, se o Norusca triunfar por dois gols de vantagem, fica com a vaga na final e, consequentemente, a promoção, por ter feito melhor campanha até aqui.



Apesar de ter condição favorável, a orientação do técnico Renato Peixe aos jogadores é manter os pés no chão.



“Temos partida muito difícil, mais 90 minutos. O Noroeste tem equipe boa, qualificada, experiente e que dentro de casa, diante do torcedor, se torna ainda mais forte. Precisamos estar atentos aos detalhes. Não tem nada garantido ou ganho. Não é clichê, temos vários exemplos no futebol de situações em que times revertem. Aconteceu agora, na Liga dos Campeões, aconteceu na final do Paulista, em ambas o adversário reverteu. Então estamos pregando isso: o que vai definir é o que a gente fizer amanhã (hoje)”, afirmou o técnico do EC São Bernardo.



As equipes já se enfrentaram quatro vezes até aqui, com duas vitórias alvinegras e dois empates. Assim, o treinador indica ainda mais dificuldade para ambos os lados. “Vai ser definido nos detalhes, porque os times se conhecem. O (Luís Carlos) Martins conhece nosso time, eu conheço o dele, isso deixa ainda mais difícil. Mas estamos preparados, corrigimos erros da primeira partida, sabemos que vamos encontrar estádio lotado, mas vamos jogar o jogo e pensar em qualquer vantagem apenas no fim. O torcedor pode ter certeza: vamos em busca da vitória.”



Peixe, que levou o Cachorrão à Série A-2 em 2020, tem a chance de repetir o feito agora. “Estamos indo para mais uma decisão com a camisa do EC São Bernardo. Muito felizes por esta oportunidade, de poder fazer história e marcar o nome, deixar um legado. Isso não tem preço”, finalizou o comandante, que evitou falar sobre desfalques para “não dar armas ao inimigo”.

Diretoria disponibiliza ônibus para levar torcedores

O Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, deverá receber grande público, que buscará empurrar o Noroeste para cima do EC São Bernardo. Entretanto, o Cachorrão não estará sozinho. Muito pelo contrário. Isso porque a diretoria disponibilizou ônibus para que torcedores possam ir até Bauru acompanhar e incentivar o Alvinegro.



Aliás, quem ainda desejar integrar a caravana deve entrar em contato com Caio, no telefone 983837704. O ônibus deixará o Estádio do Baetão às 10h30.

“Nós não temos vantagem, nós temos uma guerra, uma decisão. (O time) Contará com o apoio da torcida que muito nos orgulha”, exaltou o presidente Felipinho Cheidde.



QUER MAIS

O atacante Chuck espera que, após o apito final do duelo de hoje, em Bauru, possa celebrar da mesma forma como fez em 2020, quando participou da promoção à Série A-2. “Seria incrível conquistar mais um acesso com essa camisa que tenho tanto carinho e identificação. Porém, primeiro eu e meus companheiros precisamos dar nosso máximo sábado (hoje). Não há outro pensamento que não seja neste jogo”, disse o atacante, que marcou quatro gols na campanha deste ano. Segundo ele, inclusive, apesar da vantagem pela vitória na ida, não tem nada ganho ainda. “O elenco está com pés no chão, sabendo da importância e da dificuldade deste confronto. Não estamos pensando em vantagem. Temos que entrar concentrados e fazermos o melhor, como conseguimos realizar na partida de ida.”