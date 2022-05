Borracheiros iniciam campanha salarial na Bridgestone

Nilton Valentim

Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 08:15



Os funcionários da Bridgestone, de Santo André, finalizaram a pauta de reivindicações para a campanha salarial de 2022. A data base da empresa é no dia 1º de junho, e entre as principais pedidas estão a reposição da inflação dos últimos 12 meses e mais 3% de aumento real, além de R$ 15 mil relativos à PLR (Participação nos Lucros e Resultados).



Na última semana, em reunião realizada na subsede do Sintrabor (Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e Região), cada trabalhador recebeu uma ficha na qual deveria apontar as demandas para que a entidade levasse à mesa de negociações com a empresa.



Após a tabulação das queixas, foi formulada a pré-pauta para a campanha salarial. Além de aumento de salário e da PLR, eles pedem ainda convênio médico gratuito sem distinção entre horistas e mensalistas, reembolso de creche no valor de R$ 500, adicional de insalubridade para eletricistas e eletrônicos de 30% sobre o salário, gratuidade no transporte e nas refeições e vale-alimentação de R$ 500.



Os funcionários ainda pedem exclusão do banco de horas, fornecimento de blusa de frio como item do uniforme, aumento do 14º salário para 150 horas, manutenção do convênio médico por um ano após o trabalhador se aposentar e se desligar da empresa e oficialização da terça-feira de Carnaval como feriado.



Na terça-feira acontecerá a primeira reunião entre representantes da empresa e do Sintrabor para discutir as demandas. Na sequência os dirigentes vão informar à categoria sobre os resultados do encontro.



Ano passado houve greve de três dias. A empresa pagou R$ 10 mil de PLR.