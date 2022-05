Saúde digital

Do Diário do Grande ABC



São Caetano deve se tornar, em breve, a primeira cidade do Grande ABC a oferecer o serviço de telemedicina pública aos moradores. Projeto neste sentido, de autoria do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), será encaminhado para análise dos vereadores na segunda-feira. A expectativa, segundo reportagem exclusiva publicada nesta edição do Diário, é que o texto seja votado rapidamente pelo Legislativo e aprovado até o fim do mês para que, então, a iniciativa entre em vigor. Toda iniciativa que facilite o acesso da população aos cuidados com a saúde deve ser saudada, razão pela qual se espera que a proposta receba aval da unanimidade dos legisladores.



Pode-se dizer que a eficiência da medicina remota ficou comprovada durante a pandemia de Covid-19. Com hospitais e postos de saúde lotados, as consultas por canais digitais se tornaram alternativa segura e ágil para milhões de pacientes receberem as primeiras orientações e cuidados para enfrentar o novo coronavírus. Certamente os custos humanos da crise sanitária teriam sido muito maiores sem este auxílio precioso.



Utilizar instrumentos modernos para melhorar a assistência sanitária a quem precisa não é nenhuma novidade. A tecnologia é, desde sempre, aliada da medicina. A história do desenvolvimento de uma está umbilicalmente ligada ao da outra. Aparelhos e softwares ampliam as capacidades de atendimento e diagnóstico dos profissionais da saúde. Por isso, o aparecimento da telemedicina pública deixa de carregar qualquer aspecto surpreendente. Era mesmo questão de tempo.



Também o pioneirismo de São Caetano não causa nenhum espanto na opinião pública. A cidade sempre está à frente no que diz respeito à utilização de procedimentos de vanguarda, e não apenas na saúde. Que o exemplo seja seguido pelos demais municípios do Grande ABC. A telemedicina, que demonstrou ser instrumento eficiente na democratização do acesso da população aos profissionais de saúde, é um dos legados da pandemia. Que seja utilizada cada vez mais para garantir o bem-estar da população.