Alimentação saudável como estilo de vida passa de mãe para filho

07/05/2022 | 00:01



Manga, melancia, carambola, beterraba e batata-doce. Esses são os alimentos preferidos do pequeno Lorenzo Comelli Terra de apenas 1 ano e 10 meses. Desde que começou a introdução alimentar, o bebê nunca ingeriu carne ou qualquer produto com açúcar. O estilo de vida saudável é a maneira que a fotógrafa Milene Comelli, 24, encontrou para transmitir o seu amor materno ao filho. Vegetariana há cinco anos, a andreense decidiu abolir a carne da alimentação pelos benefícios à saúde, à vida dos animais e ao meio ambiente.

“Bebê comilão”, é assim que a mãe o descreve. Além das frutas e legumes, Lorenzo é apaixonado pelo bom e velho arroz com feijão, prato que a mãe alterna com lentilha e grão-de-bico – alimentos ricos em ferro que são constantemente consumidos por pessoas vegetarianas. Os alimentos mais saudáveis surtem efeito na rotina do pequeno, que adora brincar em meio à natureza, seja correndo pela grama, nadando em alguma cachoeira com a mãe ou até pegando fruta direto do pomar da chácara da família, localizada em na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

A consciência alimentar sempre foi algo presente na vida de Milene. Ela é fotógrafa de gastronomia e passa o dia tirando fotos de alimentos. Milene enfrentou dois meses em um retiro de alimentação crudívora (dieta com o consumo apenas de alimentos naturais e crus), na Espanha e, assim que retornou para o Brasil, descobriu que estava esperando seu primeiro filho.

A decisão de criar Lorenzo com base no seu estilo de vida sempre foi algo claro para ela. Para isso realizou exames de sangue para verificar se estava tudo bem com os níveis de vitamina do corpo e fez a suplementação com ácido fólico – complementação vitamínica recomendada pelo Ministério da Saúde para mulher em idade fértil, dois meses antes da gravidez e nos dois primeiros meses da gestação. No terceiro trimestre Milene também decidiu cortar o consumo de açúcares e farinha branca da sua rotina – alimentos inflamatórios que aumentam o tempo entre as contrações e a dor durante o trabalho de parto.

“Sigo esse estilo de vida porque vejo os benefícios para a minha saúde, pela vida dos animais e também do planeta, tendo em vista que o agronegócio é o maior responsável pelo desmatamento para produzir a soja que alimenta o gado, que é morto para alimentar as pessoas. Desde a introdução alimentar, o Lorenzo não consumiu nenhum tipo de carne, e minha decisão segue firme por saber dos benefícios não só para nós, mas para o planeta”, diz Milene.

O estilo de vida também reforça a ligação entre mãe e filho. A hora de cozinhar vira momento único e especial dos dois e, mesmo com pouca idade, Lorenzo já entende que está na hora de preparar a comida da família. “Ele adora cozinhar comigo, essa semana me ajudou a colocar a água na panela e até me pediu um bolo de manga. Gosto de inserir o Lorenzo no preparo dos alimentos, ele tem contato direto com a horta quando estamos na nossa chácara ”, explica a andreense.

Para quem quiser seguir esse estilo de vida, Milene reforça a importância da amamentação para o início da vida saudável da criança, além da cartilha gratuita da SVB (Sociedade Vegetariana Brasileira) sobre alimentação de bebês vegetarianos, assim como o acompanhamento médico com nutricionista e pediatra.