Coronel Hélio deixa o CPA/M-6 e assume comando da Baixada Santista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



07/05/2022 | 00:01



Nomeado no fim de abril como novo comandante geral da PM (Polícia Militar) no Estado de São Paulo, o coronel Ronaldo Miguel Vieira decidiu trocar a liderança do CPA/M-6 (Comando do Policiamento de Área Metropolitana 6), que responde pelo Grande ABC. O coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, que assumiu o cargo há pouco mais de um ano, dará lugar a Marcelo Gonçalves Gaspar, que atuava no 4º EM/PM (Estado-Maior da Polícia Militar).

A mudança ocorre no momento em que a corporação tenta melhorar os índices criminais na região e em todo o Estado. Na quarta-feira, o Palácio dos Bandeirantes anunciou reforço de 250 policiais e 125 viaturas para organizar a Operação Sufoco nas sete cidades, com foco nos falsos motoboys, criminosos que usam uniformes e mochilas de funcionários de entrega para enganar as vítimas e o policiamento.

O coronel Hélio vai comandar a partir de segunda-feira o CPI-6 (Comando de Policiamento do Interior 6), responsável pela área do Litoral Sul até a divisa com o Paraná. “Se dependesse de mim continuaria no Grande ABC, região que é apaixonante, onde eu já estava entrosado e engajado a resolver os problemas. Mas recebi essa missão de coordenar o policiamento no Litoral Sul, função que será desafiadora. Vou encarar essa tarefa bastante animado para desenvolver um grande trabalho”, comentou o coronel Hélio.

De acordo com o comandante, o Grande ABC e a Baixada Santista são regiões distintas e com problemas totalmente diferentes. “Ainda vou me apropriar das dificuldades do Litoral, que tem suas peculiaridades e sofre, em especial, nos fins de semana em em datas festivas, quando recebe grande quantidade de turistas. Teremos que planejar estratégias para sanar as dificuldades, principalmente em cidades como o Guarujá, que tem apresentado problemas na segurança”, analisou o coronel.

O comandante disse ainda que deve se reunir no início da próxima semana com o novo responsável pelo policiamento no Grande ABC para trocar experiências. “Vamos conversar para que a transição seja da melhor maneira possível. O tenente-coronel Marcelo estava trabalhando na parte de logística do Estado Maior, tem muita experiência administrativa e será promovido a coronel. Tenho certeza que fará um grande trabalho na região, dando continuidade as operações que vínhamos realizando. Desejo a ele muito sucesso na nova missão”, finalizou o coronel Hélio.