Carlos Gomes: um olhar para o futuro

Este domingo, dia 8, marca o primeiro mês de nova vida para um dos mais queridos equipamentos culturais de Santo André: o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. Esta entrega, desacreditada por tantos, foi possível após intensa reflexão das possibilidades a serem trilhadas a partir do que restou do edifício, depois de diversos usos, transformações e quase 14 anos fechado. O cinema, onde muitos andreenses tiveram a primeira emoção de uma grande tela, não foi reconstruído e não seria viável fazê-lo. Tornou-se memória, como bem falou o professor Alexandre Takara: ‘O passado não é o que passou, mas o que ficou; o passado que passou é o esquecimento, e o passado que ficou são as lembranças’. O que ficou do Carlos Gomes, seja na lembrança de cada pessoa ou em cada tijolo, são as memórias que não podem e não serão esquecidas.



O conceito proposto, então, foi o da utilização do local como praça coberta. Seguindo princípios contemporâneos de intervenção em patrimônio histórico, o projeto, idealizado por funcionários da Prefeitura, contemplou a transformação em equipamento multifuncional e flexível, voltado às diversas formas de manifestações artísticas e atividades culturais, além da convivência social. Houve a valorização dos elementos significativos para a preservação da memória, como as paredes laterais e boca de cena com recuperação da pintura original e estrutura da cobertura. A área restaurada foi trabalhada em harmonia com a inserção de elementos novos em referência à configuração original, como a reconstrução do mezanino e das frisas, além da inserção de elementos contemporâneos. As intervenções foram aprovadas pelo Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André).



O lugar não é mais um cinema de rua como foi um dia, mas também exibirá filmes em outros formatos e dimensões. As pessoas, seus desejos e usos são o que fazem o lugar. E essa é a proposta do Carlos Gomes: ela tem um pé no que foi e o outro no ar, aberto ao que será. É lugar para sentar e ficar à toa, lugar de encontros, de ilusões, de entretenimento, de inspirações e de prospecções. Um bem comum, que pertence a uma comunidade diversa, mas com objetivos comuns: a preservação da memória, a apropriação, o uso compartilhado.



Neste primeiro mês, já se pôde observar a apropriação por parte do público, daqueles que querem conhecer e daqueles que têm momentos para relembrar. Que o Carlos Gomes seja lugar de desfrute, de memória, de presente e de futuro. Lugar acolhedor aos anônimos e aos consagrados, mas, principalmente, acolhedor à população de nossa cidade.



Simone Zárate é secretária de Cultura de Santo André.



Suzantur

Ultimamente tenho tido muitos problemas quando pego ônibus da Suzantur em Santo André, especificamente o 103, e pelo mesmo motivo. Dou sinal para descer, o motorista para no ponto, abre para subirem, mas não abre para descer. Solicito para abrir e não sou atendida, sempre me deixa no ponto seguinte. Andei a vida toda de ônibus, sei muito bem dar sinal. Espero que esses profissionais tenham pelo menos um treinamento sobre como tratar seus usuários, porque a educação e a cordialidade não vieram de casa.

Nilza da Silva

Santo André



Jovens e eleição – 1

O ser humano nasce, cresce, vira adulto, para se tornar ser melhor e ser útil em sua passagem por esta vida. Porém, se estão no mundo para ‘ensinar’ a enganar, roubar e corromper, se aproveitando da ingenuidade das pessoas, achando que são ‘bobas’, podem ter certeza que essa fase já passou. O Brasil acordou e voltará a crescer depois de quase 20 anos de atraso. Bem-vindo os novos e jovens eleitores, que também não acreditam em pesquisas eleitorais fajutas e aprenderam a separar o joio do trigo. Para frente, Brasil.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Jovens e eleição – 2

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Edson Fachin, comemorou o recorde de 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos, que poderão votar nesta próxima eleição. Pode ter certeza que nós, os brasileiros de bem, também comemoramos, porque, agora, aumenta a esperança de extirpar o pior entre os piores presidentes que o Brasil já teve. Esses últimos anos foram de atraso, retrocesso, perda de direitos, humilhação, escracho, corrupção, roubalheira, mentiras, desrespeito, angústia, e tudo que de ruim um presidente poderia fazer à população. Que sejam bem orientados esses jovens, e não se iludam nem sejam contaminados com fake news disseminadas pelos bolsonarentos.

Luís Bernardo Neto

Ribeirão Pires



Lula – 1

Foi sensato no que disse, doa a quem doer (Aliados temem descontrole verbal de Lula)! Bolsominions se mordem de inveja. O choro é livre.

Solange Penachio

do Facebook



Lula – 2

Lula tem ponto positivo, ele é autêntico. Mostra qual é a verdadeira intenção dele para o Brasil, assim o povo vota sabendo que se ele for eleito o País vai ser destruído. Agora, os aliados são mentirosos, mostram falsas intenções, as quais são risco para o País.

Janderson G. Slovaks

do Facebook



Lula – 3

Chamam sensatez de descontrole verbal agora? Sim, Zelensky é extremista tão responsável quanto Putin pela guerra. Sim, Estados Unidos, Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e UE (União Europeia) são tão responsáveis também. Sim, precisamos descriminalizar o aborto. Sim, queremos ver Lula tendo exatamente esses posicionamentos.

Ricardo Anibal

do Facebook



Lula – 4

Quem já cansou de falar do ex-presidiário somos nós, os ‘militontos’, como diz Augusto Nunes, nós, os bolsonaristas. O pessoal do PT não enxerga um palmo à frente do nariz. Quem primeiro deu ‘indulto da graça’ foi justamente Lula, a Batisti, assassino na Itália, que matou até criança, e que recebia salário de Lula. Procure se informar antes de falar, senhor Mário Campos (Expliquem, dia 2). Quanto ao indulto, quem começou foi o STF (Supremo Tribunal Federal), que soltou 400 criminosos perigosos para poder soltar o ex-presidiário e sua gangue. E quem sofre de lavagem cerebral são vocês, os ‘militontos’. Quem fechou todas as montadoras e metalúrgicas do Grande ABC foi justamente ele, que em 70 e 80 fazia discursos de madrugada nas fábricas. Eu ouvia da minha casa, às 3h, e não conseguia dormir. Conheço ele e sei de todas as falcatruas dele.

Nilzete Oliveira Roggerio

São Caetano