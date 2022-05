Gustavo Gómez quer levar embalo do Palmeiras na Libertadores para o Brasileirão

06/05/2022 | 17:52



Com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, o Palmeiras já mira a melhor campanha da fase de grupos para ter vantagem no futuro mata-mata. A meta agora é fazer bonito também no Brasileirão, onde a equipe paulista tem apenas uma vitória em quatro jogos. Para reverter esta situação, o zagueiro Gustavo Gómez quer ver o time levando para o campeonato nacional a mesma empolgação da Libertadores.

"É importante sempre ganhar na Libertadores porque leva a vantagem de definir em casa. Sobre o Fluminense, vai ser um jogo difícil. Sabemos que eles têm um elenco forte, jogadores de experiência. Jogamos em casa e vamos tentar repetir o que temos feito na Libertadores. Nosso time em cada jogo tem um plano e temos de segui-lo para buscar sempre a vitória", pregou o capitão da equipe.

O jogo contra o Fluminense será neste domingo, no Allianz Parque. Titular absoluto, o defensor paraguaio se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira apesar da sequência de 12 partidas entre os 11. Gómez é o jogador com mais minutos em campo na temporada até agora, com 2.041.

Ele diz que o segredo da boa fase física está na recuperação após cada jogos. "Trabalho sempre na recuperação, hoje no futebol é muito importante. Também tem um grupo de pessoas que trabalha aqui que nos ajuda muito: preparadores físicos, fisiologistas, médicos, fisioterapeutas. Faço certinho e está dando resultado, estou bem. Os dados da fisiologia estão bem e temos de seguir assim porque ainda temos muitos jogos e precisamos de todo mundo para buscar nossos objetivos", afirmou o aniversariante do dia.

O zagueiro completou 29 anos e foi festejado pelos companheiros de time com uma "ovada" ao fim do treino. "Aqui é uma tradição e no Paraguai também. Feliz por cumprir mais um ano de vida, agradecer a Deus por dar saúde e hoje poder passar meu aniversário com meus companheiros e depois com a família para desfrutar", declarou.

Gómez e os demais jogadores do Palmeiras participaram do treino técnico e tático orientado por Abel nesta sexta. O treinador concentrou suas atenções em atividades de transição, movimentação, marcação e construção de jogadas.

Abel não confirmou se poderá contar com Gabriel Veron no domingo. O atacante deixou o último jogo, pela Libertadores, com dores na coxa, mas os exames não detectaram lesão, apenas um edema. As baixas certas são o zagueiro Luan, com lesão grave na coxa, e o volante Jailson, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito.

Uma possível escalação do Palmeiras pode ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Wesley), Dudu e Rony.