Parque aquático Thermas da Mata é boa opção perto de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



06/05/2022 | 16:55



Situado em Cotia (SP), o parque aquático Thermas da Mata é uma boa opção para quem busca diversão perto da capital paulista – cerca de 30 minutos de carro. O complexo se destaca não só pelas atrações, como também pelo espaço, que é cercado por uma natureza exuberante e conta com árvores nativas, nascente e cachoeira.

Parque aquático Thermas da Mata

O Thermas da Mata apresenta atrativos para todas as idades, com destaque para o Space Music, segundo toboágua musical da América Latina, que reúne música e efeitos visuais à medida em que o visitante desce e faz curvas pelo toboágua.

Há também o Hot Island, espaço com piscina de águas quentes, ofurôs e cascata. Já a Beach Kids, que integra as áreas Kids e Baby (especial para menores de 5 anos), conta com escorregadores, balde maluco e diversos brinquedos.

O Cyclone oferece um toboágua com cinco pistas em um percurso de 65 metros. Os visitantes mais aventureiros também podem aproveitar a tirolesa, uma experiência de tirar o fôlego em um percurso de 400 metros com uma vista privilegiada das belezas naturais do complexo e seus arredores.

Recentemente, o parque aquático lançou a Praia da Mata. A nova área de diversão conta com piscina de ondas com águas cristalinas e quentes, a uma temperatura de 32 graus, além de quiosques, bar pé na areia, Beach Club (área vip), cabanas para experiência vip e espreguiçadeiras.

A expectativa é de que, em breve, o Thermas da Mata inaugure um hotel de 60 apartamentos para receber os visitantes.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir o parque aquático Thermas da Mata, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.