Eduardo Diniz valoriza pontos conquistados pelo Tigre e coloca acesso como prioridade

06/05/2022 | 16:40



O São Bernardo FC é o vice-líder do Grupo G da Série D do Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. Um dos pilares da equipe e atleta de grande identificação com o clube, o lateral Eduardo Diniz, que retornou para a disputa do Nacional após ser campeão da Sèrie A-2 com a Portuguesa, fez questão de citar a importância dos pontos conquistados.

“Avalio os jogos de forma positiva. Desde que cheguei, foram dois fora de casa, nos quais conseguimos quatro pontos. Em um campeonato disputado é fundamental somar longe de seus mandos. Agora é fazer valer esses resultados e ampliar a vantagem dentro do Primeiro de Maio”, destacou.

O jogador, aliás, aproveitou para revelar que o principal objetivo é colocar o Tigre na C. “A Série D é muito difícil, mas quando recebi o convite para voltar ao São Bernardo não pensei duas vezes, já que sei que é um clube que sempre briga por coisas grandes. Meu maior objetivo é colocar o São Bernardo na Série C”, enfatizou.

O Tigre volta a campo neste sábado, 7, diante do Oeste, às 16h, no Estádio Primeiro de Maio.