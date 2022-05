Luca valoriza momento do Cachorrão e destaca ajuda aos companheiros

Do Diário do Grande ABC



06/05/2022 | 16:37



Neste sábado, 7, o EC São Bernardo decide o acesso da Série A-3 diante do Noroeste, às 19h, no Estádio Alfredo de Castilho, no jogo de volta pela semifinal do torneio. E mesmo com a vitória por 2 a 0 na ida, o atacante Luca fez questão de ressaltar os pés no chão dos atletas do Cachorrão para o embate decisivo.

“O foco é total neste segundo jogo. O elenco não está pensando na vantagem construída na ida. Sabemos que precisamos desempenhar da mesma forma ou até melhor para sair de Bauru com o tão sonhado acesso”, destacou.

Luca estreou nesta A-3 diante do Desportivo Brasil, ainda na primeira fase, e segue buscando ajudar o clube tanto dentro quanto fora de campo. “Aquele jogo teve sensação única e marcante em minha vida. Saber que fiz o que pude pra ajudar meus companheiros me deixa muito satisfeito. Sigo trabalhando e contribuindo com a equipe dentro ou fora de campo para conquistar esse acesso”, destacou.

O Cachorrão disponibilizou ônibus aos torcedores para que possam acompanhar a semifinal em Bauru. A saída será do Estádio do Baetão, às 10h30, no dia da partida, com vagas limitadas. Interessados entrar em contato com Caio no telefone 98383-7704.