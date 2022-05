Em disputa pela herança, ex de Louro José rebate críticas de segunda esposa do humorista

06/05/2022 | 15:10



As trocas de farpas entre as ex-esposas de Tom Veiga continua. Caso você esteja por fora, Alessandra Veiga, segunda esposa e mãe de uma das filhas do humorista, deu uma entrevista para o colunista Felipeh Campos, no A Tarde é Sua, acusando Cybelle Herminio, com quem o interprete de Louro José ficou casado por oito meses antes de morrer, de querer 50% dos bens do artista.

Alessandra ainda explicou para o colunista que Tom possui dois imóveis, um em São Paulo, e o outro no Rio de Janeiro. Ela teria, inclusive, tentado contato com Cybelle para falar de uma obra em uma das propriedades, mas diz não ter obtido nenhuma resposta.

Outro ponto importante, é que apesar de Tom ter se separado de Cybelle, o divórcio não havia sido finalizado quando o humorista morreu, em 1º de novembro de 2021. Por isso, segundo a lei, ela ainda tem direito de fazer parte da repartição dos bens. Que, segundo o colunista, é de cerca de um milhão de reais.

Revoltada com as acusações de Alessandra, Cybelle foi até as redes sociais contar seu lado da história.

- Vou me posicionar a essa mentira. Quer falar, fala, mas prova. Mentirosa desde o início. Ela deu uma entrevista dizendo que eu estou tentando tirar a casa que é dela e dos filhos. Bom, isso não é verdade. Se a gente está falando de um inventário, entra-se tudo, né... Não entendi essa... E dizendo que tentaram entrar em contato comigo diversas vezes para dividir a reforma de São Paulo. Eu juro que eu queria esse print. Meu advogado também não recebeu nada... Outra coisa, dizendo que ele tem dois imóveis: aqui no Rio e em São Paulo. A gente sabe que isso é mentira. Mas eu não vou falar, vou mostrar. A casa do Rio sempre foi alugada. Mais uma prova. Chega de mentiras. Falou, mostrou.

Cybelle ainda acusou Alessandra de estar tentando causar polêmica como uma jogada de marketing para divulgar seu novo livro.

- Mais uma vez se promovendo. Como usa de muleta, né, gente...Querida, desculpa, eu sinto muito, mas vai cair pelo ralo. Eu vou vir com a verdade antes, mas eu vou vir mostrando. Quero ver como você vai tratar isso no seu livro então, só com palavras...

Eita!