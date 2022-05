Obituário - 8 de maio de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/05/2022 | 05:55



SANTO ANDRÉ

Dirce Freire Pereira, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Marson, 92. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Alexandre da Silva, 87. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zenaide Duarte de Souza, 85. Natural de Aurora (Ceará). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanirde Moretto Chechetto, 84. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cecílio Botaro, 83. Natural de Luís Antonio (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Anna Maria Antunes Rodrigues, 78. Natural de Santa Rosa do Viterbo (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Erivan Lucas Campos, 78. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Ivanete Ribeiro, 78. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Jardim da Colina.

José Inácio de Araujo, 74. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no Cj. Hab. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Parque dos Ipês.

Gilda de Oliveira da Silva, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silmara Luiza Borza, 63. Natural de Monte Azul Paulista. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cuidadora. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Marques Silveira, 63. Natural de Presidente Juscelino (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Motorista. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Orlando José de Souza, 62. Natural de Taboão (Minas Gerais). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rute Irani Conceição do Carmo, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rosa de Moraes Honorato, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Eduardo Gabriele, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Advogado. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo do Nascimento, 50. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Servidor público. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Moacir Martins Souza, 91. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Aparecida Maria Bellini, 81. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Délcio Cândido Rosa, 78. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

José Leonardo da Silva Neto, 74. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Inês Lucin Chiazegato, 64. Natural de Paranavaí (Paraná). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Antonio Lourenço da Costa, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Ericsson Silva do Carmo, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Ana Paula de França Pinto, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 4. Vale da Paz, em Diadema.



SÃO CAETANO

José Aguinaldo Nery, 83. Natural de Caconde (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro da Cerâmica.

Mercedes Frezzato Gaubuio, 77. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Terezinha Figueiredo de Sousa, 83. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em diadema. Dia 4. Cemitério Baeta Neves, em São Bernardo.

Amália Ramos Maldonado, 78. Natural de Nova Aliança (São Paulo). Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Pereira de Lima, 76. Natural de Queimada (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Luciene Marcelina Bento, 75. Natural de Barra Longa (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Alberto Alves da Silva Junior, 19. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.



M A U Á

Grimaria Lopes de Souza Sarro, 86. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 4, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.