A estação de 1867. O nome Icatuaçu. E o apêndice “da Serra”.

O nome Rio Grande

Texto: Octavio David Filho

Esse nome é atribuído ao rio que nasce na grande bacia hidrográfica entre Paranapiacaba (das várias nascentes), Campo Grande e no próprio território de Rio Grande da Serra.

A denominação “Rio Grande” se consolidou com e após a implantação da ferrovia The São Paulo Railway, ou como era conhecida: SPR, a Linha Inglesa.

Entre São Paulo e Paranapiacaba é o rio mais volumoso. Para transpor o rio, a Estrada de Ferro teve de construir a maior ponte deste trecho, com material vindo da Inglaterra.

Por ocasião da elevação de Rio Grande à categoria de distrito de Paz, em 1953, optou-se em atribuir ao lugar uma denominação indígena, Icatuaçu, que, segundo indigenistas, quer dizer “Rio Grande ou Bonito”. O nome não vingou, permanecendo a expressão aportuguesada – Distrito de Rio Grande.

Quando da emancipação político-administrativa, foi necessário um apêndice, “da Serra”, para identificar o novo município, pois existem outros nomes, inclusive cidades, com a denominação Rio Grande.

A PONTE. Diz Octavio David Filho: por volta de 1940, eu e meus tios íamos pescar na Represa Billings. Ficávamos na velha ponte de madeira perto da Estação de Rio Grande



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 9 de maio de 1972 – ano 14, edição 1837

ECONOMIA – Taxas e preços arruínam oleiros do ABC. O ICM, o baixo custo na venda dos tijolos, a taxa à cooperativa, as grandes despesas e a pouca margem de lucro são alguns dos fatores que estão contribuindo para que desapareça uma das mais antigas indústrias do Grande ABC, a olaria, em sua maioria localizada em Ribeirão Pires e São Bernardo. Somente em Ouro Fino, distrito de Ribeirão Pires, existiam mais de 300 olarias. Hoje (1972) existem cerca de 130.

SÃO CAETANO – Meire Kato, de 9 anos, candidata da barraca do Japão, foi eleita mini/miss da IV Feira das Nações, realizada no clube da Cerâmica. Ela conseguiu a venda de 10 mil votos.

O Baile da Saudade de hoje (9-5-1972) da Acascs será abrilhantado pela orquestra de Waldemar Fâmula.

CULTURA & LAZER – Grupo Teatro da Cidade apresenta “Aleijadinho Aqui e Agora”, de Lafayette Galvão. Hoje (9-5-1972) no Teatro Municipal de Santo André.

FUTEBOL – São José não consegue parar o Ramalhão. Em Santo André, Santo André 4, São José 1. Jonas marcou três vezes.

Em Guaratinguetá, Esportiva 0, Saad 0.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 9 de maio de 1992 – ano 33, edição 8068

MANCHETE – Figueiredo volta à cena e crítica Collor. O ex-presidente defendeu uma ruptura para salvar o País.

MAUÁ – O secretário estadual de Saúde, Nader Wafae, e o prefeito Amaury Fioravanti inauguraram ontem (8-5-1992) a UTI do Hospital Nardini

RIO GRANDE DA SERRA – Em comemoração ao seu 28º aniversário de emancipação, a cidade realiza hoje (9-5-1992) a eleição de Miss Rio Grande. Concorrem 15 candidatas.

EM 9 DE MAIO DE...

1902 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – Chamamos a atenção de quem competir para os roubos de lenha no pátio da estação da estrada de ferro. Se não se por um paradeiro a estes abusos, talvez tenhamos algum fato desagradável a lamentar.

1922 – Emílio Cordes foi exonerado, a pedido, do cargo de segundo suplente do delegado de polícia de São Bernardo.

Em 7 de maio, faleceu, a bordo do navio “Minas Gerais”, Urbano Santos da Costa Araujo, vice-presidente eleito da República.

1952 – Banco do Trabalho Ítalo-Brasileiro inaugurou dia 6 suas novas instalações em São Bernardo, à Rua Marechal Deodoro, 235-A.

Jogos Esportivos Operários: no torneio de futebol, com a participação de 236 equipes do Estado de São Paulo, a Cerâmica São Caetano classificou-se para a final. Vai disputar o título com o Frigorífico Wilson. No basquetebol, mais duas equipes da região: Pirelli, campeã; Laminação Nacional de Metais, vice-campeã. Na contagem geral, Nitro-Química foi a campeã.

Realizada a primeira regata de remo do ano, denominada Regata do Trabalhador. Em 15 páreos disputados na Raia Jurubatuba, em Riacho Grande, AE Floresta ficou em primeiro, seguida por Tietê, Corinthians Paulista, Atlética e Vasco da Gama de Santos.



1957 – Instalada solenemente a Delegacia do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São Caetano.

1968 – Nasce o Diário do Grande ABC, sequência do semanário News Seller, este lançado em 1958.



SANTOS DO DIA

Bem-Aventurada Maria Tereza de Jesus

Jorge Preca

Gerôncio

Pacômio



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 9 de maio:

No Paraná: Alto Paraíso, Nova Santa Barbará e Santa Lúcia, no Paraná.

No Rio Grande do Sul: Caseiros, Cidreira, Entre Rios do Sul, Imbé, Imigrante, Itacurubi, Ivorá, Lavras do Sul, Montaurri, Nova Alvorada, Nova Santa Bárbara, Relvado, Saldanha Marinho, São João do Herval, Sede Nova, Taquaruçu do Sul, Tupandi, Vila Maria, Vista Alegre do Prata e Vista Gaúcha.

E mais: Conceição do Castelo (Espírito Santo), Juína (Mato Grosso), Padre Bernardo (Goiás) e Riachão do Dantas (Sergipe).

Falecimentos

Élcio Hiroto Suga

(São Bernardo, 3-7-1985 – 2-5-2017)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida do jovem Élcio. Ele amava sobremaneira a família, gostava de pescar e colocava as prioridades de todos acima das suas, como relataram os familiares.

Santo André

Dirce Freire Pereira, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Marson, 92. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manoel Medina Sanches, 84. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia em Paranapiacaba. Maquinista aposentado. Dia 5. Cemitério Bom Jesus, de Paranapiacaba.

Cecílio Botaro, 83. Natural de Luis Antonio (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

São Bernardo

Irene Zambelli, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Moacir Martins Souza, 91. Natural de Mirassol (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

São Caetano

Antonia Nunes de Morgado, 83. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, São Miguel Paulista, em São Paulo, Capital.

Diadema

Terezinha Figueiredo de Sousa, 83. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em diadema. Dia 4. Cemitério Baeta Neves, em São Bernardo.

Mauá

Talita Rangel Freitas, 98. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Porto da Pedra, em São Gonçalo (Rio de Janeiro). Dia 3, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Grimaria Lopes de Souza Sarro, 86. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 4, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

José Cristiano Scheffer, 77. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Araci Maria da Silva, 77. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.