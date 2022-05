Trem bala que ligará Miami a Orlando ganhará novas estações em 2022

Redação

06/05/2022



O trem bala que ligará Miami a Orlando, na Flórida, cuja fase um já saiu do papel com a inauguração das estações de Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach, segue em fase de expansão.

Para 2022, estão previstas a aberturas de duas novas estações: Aventura e Boca Raton. A primeira será conectada ao shopping Aventura Mall, em Miami, a partir de uma passarela para pedestres, com um estacionamento de 240 vagas e uma parada de ônibus para passageiros do Miami-Dade. Já a segunda ficará entre Fort Lauderdale e West Palm Beach.

O projeto completo da linha ferroviária visa ligar o sul da Flórida ao Aeroporto Internacional de Orlando, que recebe aproximadamente 68 milhões de passageiros por ano. Também estão previstas estações em destinos como a Disney World e a cidade de Tampa, onde fica o Busch Gardens.

Trem bala de Miami a Orlando

O trem bala que irá de Miami a Orlando está sendo desenvolvido pela Brightline. A segunda fase do projeto visa conectar West Palm Beach a Cocoa Beach, no litoral da Flórida, com início de operação previsto para 2023. A última fase, que chegará a Orlando e Tampa, ainda não tem previsão de lançamento.

A empresa divulgou, em nota, acreditar que, em um período de oito anos, o corredor ferroviário terá impacto econômico de US$ 6,4 bilhões, gerando mais de 10 mil novos empregos.

Segundo Daniel Ickowicz, diretor de vendas da Elite International Realty, consultoria imobiliária que atua na Flórida, a expansão das linhas ferroviárias que ligarão Miami a Orlando beneficiarão moradores e turistas. “A Flórida vem atraindo novos residentes, e diversas empresas estão se instalando no estado. Ter um transporte que facilite a circulação dessas pessoas é primordial para o crescimento econômico, cultural e social da região”, comenta.

Miami – Orlando em três horas

A expectativa é que, quando todo o projeto estiver pronto, seja possível ir de trem de Miami a Orlando em cerca de três horas. De carro, o trajeto dura aproximadamente quatro horas. Para ganhar tempo, o trem bala circulará em velocidade média de 130 km/h, podendo chegar a 200 km/h.

A Brightline ainda não divulgou os preços das passagens. As viagens pelo trecho que já está construído estão suspensas por conta da pandemia. Antes dos urto, o trajeto de Miami a Fort Lauderdale, de cerca de 30 minutos, tinha bilhetes a partir de US$ 10 na classe de entrada, a Smart, e desde US$ 22 na prioritária, a Select.