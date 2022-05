Motos: Harley Davidson vai a leilão online por R$ 30 mil; Kawasaki Versys, por R$ 12 mil

Da Redação

Do 33Giga



06/05/2022



De acordo com a Fenabrave, associação que representa as concessionárias no Brasil, a venda de motocicletas aumentou cerca de 14% no mês de abril, ante o mesmo período em 2021. Uma das razões que impulsionou o crescimento é a alta no preço dos combustíveis, o que tornou o veículo ainda mais econômico.

No setor de leilão de motos o movimento é o mesmo, de acordo com a Copart do Brasil, de leilões extrajudiciais de veículos. Segundo a empresa, no mês de abril houve um aumento de 44% na busca por motos, em comparação ao volume do mesmo período do ano passado. A

Além disso, nota-se um destaque de motocicletas provindas de sinistros, como colisões e furtos.

Os números revelam também que a busca por leilão de motos aumenta não só para os interessados em comprar motocicletas para utilizar como meio de transporte, mas também é uma forma dos comércios terem acesso à reposição de peças de forma mais rentável.

Para quem está buscando motos tanto para fins pessoais, quanto profissionais, a Copart do Brasil está disponibilizando diversas oportunidades em seu leilão de motos de Itaquaquecetuba, pátio localizado em São Paulo.

O leilão que acontecerá na segunda-feira (09), às 10h, tem como destaque uma Harley Davidson Softail 2020/2020, com tabela Fipe de R$ 89 mil e lance inicial de R$ 30 mil. Também será possível dar lances em uma Kawasaki Versys 2019/2019, com tabela Fipe de R$ 45 mil e lances a partir de R$ 12 mil.

Ainda na mesma sessão os fãs de duas rodas contarão com uma Honda XRE 300 2020/2021 e uma BMW G310R 2018/2018, com tabela Fipe de R$ 26 mil e R$ 23 mil e lances a partir de R$ 5 mil e R$ 6 mil, respectivamente.

Como participar do leilão de motos

Os leilões da Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão. Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no www.copart.com.br, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.