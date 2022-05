Coronel Hélio deixa CPA/M-6 e assume policiamento da Baixada Santista

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



06/05/2022 | 11:44



Com pouco mais de um ano à frente do CPA/M-6, comando de policiamento do Grande ABC, o coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos está de saída do Grande ABC. Agora ele irá assumir o CPI-6, que corresponde à área da Baixada Santista.

Em seu lugar no Grande ABC assumirá o tenente-coronel Marcelo Gonçalves Gaspar, que passa ao posto de coronel. Antes ele atuava no 4º EM/PM (Estado-Maior da Polícia Militar). Recentemente, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) realizou troca no comando das Polícia Militar. O coronel Ronaldo Miguel Vieira, que chefiava o Batalhão do Choque, substituiu o coronel Fernando Alencar Medeiros.