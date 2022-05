China reafirma política de tolerância zero contra covid, apesar de desaceleração

06/05/2022 | 11:17



O presidente da China, Xi Jinping, reafirmou seu compromisso com a política de tolerância zero contra a covid-19, alertando contra afrouxamentos nos esforços atuais e prometendo rebater críticas contra medidas em vigor, apesar de sinais de que a segunda maior economia do mundo está desacelerando. Os comentários foram publicados pela mídia estatal após uma reunião nesta quinta-feira (5) do chamado Politburo, órgão que reúne a liderança do Partido Comunista da China e é chefiado por Xi.

"Nossas políticas de prevenção e controle podem resistir ao teste da história, nossas medidas são científicas e eficazes", diz comunicado do encontro, acrescentando que a China já "venceu a batalha" em defesa de Wuhan e pode fazer o mesmo em Xangai, que está enfrentando o surto mais recente de covid-19.

Os lockdowns e outras medidas adotadas no combate à doença tiveram forte impacto na atividade econômica chinesa. Em abril, os PMIs de manufatura e de serviços da China atingiram os menores níveis desde fevereiro de 2020, fase inicial da pandemia de covid-19.