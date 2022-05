Whindersson Nunes compartilha lembrança do filho e emociona os fãs

06/05/2022 | 11:11



Whindersson Nunes acabou indo até as redes sociais na última quinta-feira, dia 5, e acabou deixando os seus fãs e seguidores bem emocionados com uma foto em que o humorista resolveu publicar. Para quem não sabe, o comediante ainda sofre muito pela perda de João Miguel, seu filho recém-nascido.

E na publicação, Whindersson Nunes mostrou uma lembrança do pequeno que sempre carrega por perto. Quando João Miguel nasceu, o comediante acabou tirando uma foto do pequeno segurando a mão do pai e ele fez um chaveiro com essa foto.

Ao mostrar a recordação, o comediante legendou a publicação com um coração. Rapidamente os fãs foram até a publicação encher de comentários e palavras de força para o artista.

Nossa que lindo, caiu uma lágrima aqui, disse uma seguidora.

Tu é forte demais, irmão, comentou outro.

Uma dor que nunca some, revelou outro fã.

É importante lembrar que João Miguel foi fruto do relacionamento de Whindersson Nunes com Maria Lina e acabou morrendo por ter nascido antes da época certa.