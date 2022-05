Fátima Bernardes relembra primeiro Dia das Mães na escola dos trigêmeos

06/05/2022 | 11:11



Na véspera do Dia das Mães, Fátima Bernardes entrou no clima de nostalgia. Mãe de trigêmeos, frutos do antigo casamento com William Bonner, a apresentadora resgatou a primeira vez que celebrou a data na escola dos filhos.

Em uma publicação no Instagram, a jornalista exibiu um registro em que ela surge toda sorridente ao lado do trio ainda bebê e escreveu na legenda:

Essa foto é do meu primeiro dia das mães na escola. Inesquecível. Sempre que olho com atenção pra esse porta-retrato, volto para aquele dia de muita felicidade.

Atualmente, Laura Beatriz e Vinícius possuem 24 anos de idade. Inclusive, o último saiu da casa da mãe e ao exterior para cursar universidade em Paris, na França, e continuou residindo no país europeu com a namorada, Thalita Martins.