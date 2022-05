Ana Furtado testa positivo para a Covid-19 e está afastada do Dança dos Famosos

06/05/2022 | 11:11



Ana Furtado está sendo um dos destaques da Dança dos Famosos e segundo Fábia Oliveira, do site Em Off, a apresentadora estará fora da primeira fase e voltará apenas para a repescagem porque está com um problema de saúde e teve que ser afastada.

Pois é, a jornalista acabou testando positivo para a Covid-19 e por isso não pode comparecer às gravações da próxima rodada do quadro. Seguindo os protocolos, Ana Furtado está em isolamento social e não poderá circular pelos estúdios da Globo.

Só que a regra é clara, por ficar ao menos uma rodada sem competir e sem receber notar dos jurados, Ana Furtado então irá direto para a repescagem em que irá disputar por uma vaga para retornar ao grupo principal.