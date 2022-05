O alerta das escolas

Do Diário do Grande ABC



Unidades de saúde no Grande ABC têm registrado nas últimas semanas alta na procura por atendimento de crianças acometidas por problemas respiratórios. A demanda é tão expressiva que algumas cidades da região estão preocupadas com a possibilidade de faltarem leitos pediátricos para acomodar os pacientes. Por sua vez, as escolas, que acabaram de retomar as aulas presenciais após dois anos de ensino remoto por causa da pandemia de Covid-19, começam a se mobilizar para adotar medidas capazes de estancar a proliferação de casos. A situação é extremamente preocupante.



Em Diadema, segundo aponta reportagem publicada nesta edição do Diário, 84,6% dos leitos pediátricos estão ocupados com casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) – 11 dos 13 disponíveis. São Caetano tem oito crianças internadas pelo mesmo motivo, o que corresponde a 25% da capacidade de acolhimento municipal. Os números assustam porque tendem a crescer. Doenças do sistema respiratório são mais comuns nos meses de inverno, quando baixas temperaturas são mais rigorosas – e o Hemisfério Sul está no outono, onde o clima ameno ainda vigora.



É importante que as autoridades sanitárias do Grande ABC ouçam com atenção o alerta que vem das escolas. O crescimento das síndromes respiratórias entre estudantes expõe a fragilidade das redes de proteção humana diante das ameaças virais. O surgimento do novo coronavírus e o posterior esforço coletivo para seu combate deixaram ensinamentos importantes para a sociedade, que precisam ser aproveitados no momento em que outros micro-organismos colocam em risco a saúde dos estudantes.



Uma delas é justamente o uso de máscaras. O reforço na recomendação dos colégios para que alunos protejam boca e nariz é medida bem-vinda para que a região ultrapasse mais este desafio sanitário sem precisar reeditar processos traumáticos – como o das aulas remotas e virtuais que tanto mal fizeram ao ensino e à aprendizagem durante a fase mais aguda da pandemia do novo coronavírus.