Renan Soares

Especial para o Diário



06/05/2022 | 00:01



Conjunto de problemas tem incomodado quem passa pela Rua Joaquim Faria Rodrigues, no Baeta Neves, em São Bernardo. De acordo com moradores do local, a rua é estreita, sem saída e, por conta disso, é proibido o tráfego de caminhões, mas como uma das placas está apagada, motoristas acabam entrando na via, que fica próximo a um mercado, onde as mercadorias são deixadas.

Segundo a moradora Jussara Sant’Anna, 64 anos, funcionária pública, ao entrarem no local e perceberem que a rua não tem saída, os motoristas dos caminhões tentam sair pela Rua Italina Tosi de Aguiar, mas como essa via é ainda mais estreita, eles acabam invadindo a calçada, o que causa rachaduras. Às vezes os motoristas tentam dar ré, o que empaca o trânsito local e gera risco de acidentes.

“A rua está cheia de buracos, rachaduras que estão infiltrando água nas casas, sem placa com o nome da rua, por ser estreita e sem saída é proibido o tráfego de caminhões, mas as placas estão apagadas. Por esse motivo, sobem caminhões enormes, que tentam fazer manobras, sobem nas calçadas, quebrando-as. As placas de aviso de rua sem saída, fui eu quem mandou fazer”, conta a moradora.

Nas calçadas, além das rachaduras e pedaços soltos em razão do peso dos caminhões, existe mato alto, que tem saído das rachaduras e vem crescendo cada vez mais. A moradora conta que os vizinhos já tentaram contato com a Prefeitura. “Já fizemos várias reclamações e fomos ignorados. Nós é que varremos a rua e tiramos os matos das calçadas, estamos abandonados”, relata.

Por meio de nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que “as reclamações foram encaminhadas ao setor técnico de projetos, que analisará a demanda e realizará possíveis intervenções a fim de garantir a segurança viária no local”.