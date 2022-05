Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/05/2022 | 00:01



A Prefeitura de Santo André ultrapassou a marca simbólica de 1,5 milhão de metros quadrados de projetos aprovados pela plataforma Acto, que desde 2020 atende a todos os serviços do DCUrb (Departamento de Controle Urbano), como os processos de emissão de alvarás e análises de construções e reformas, para o formato on-line.

São 37.566 processos aceitos, que somados representam 1.592.586 metros de área de projetos analisados e aprovados considerando todas solicitações feitas até abril.

A plataforma Acto conta com 10.369 usuários ativos cadastrados. Destes, 21,4% são os próprios proprietários dos imóveis. A ação faz parte do projeto Obra Fácil, que integra o programa Papel Zero e resulta em gestão transparente, eficiente e sustentável. Responsável pelos alvarás e análises de construções, aberturas, reformas e obras, a Prefeitura de Santo André emite respostas mais rápidas, utilizando meios modernos e digitais de comunicação.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego Evandro Banzato, um dos pontos fundamentais para que uma cidade seja considerada Smart City (cidade inteligente) é identificar quais são as necessidades do mercado e quais são as tecnologias disponíveis para simplificar, desburocratizar e agilizar os serviços públicos. “Para inovar, quebrar paradigmas e coletar dados e indicadores, que contribuem com o planejamento e construção de um futuro melhor, é fundamental que gestores públicos adotem essas novas tecnologias capazes de transformar, positivamente, o ecossistema público e a vida dos cidadãos. Tecnologias como a plataforma Acto vêm contribuindo de maneira significativa para a atração de novos investimentos e consequente geração de emprego e renda em Santo André”, disse.

A adoção do sistema traz diferentes benefícios, como comunicados enviados eletronicamente, agendamento pela internet com técnico para sanar dúvidas, EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) em formato eletrônico e sem subjetividades na análise, protocolo de serviços sete dias por semana, além de acompanhamento passo a passo do projeto.

Outros benefícios são a diminuição da necessidade de visitas presenciais, caminho único e integrado do processo, aumento da eficiência da fiscalização e arrecadação, harmonização de dados e diminuição de erros cadastrais, entre outros. A plataforma pode ser acessada pelo endereço https://santoandre.inmov.net.br/users/sign_in.